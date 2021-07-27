(3)آلاف إثيوبي يعبرون الحدود إلى السودان طلبا للجوء





عبر ثلاثة آلاف إثيوبي من إقليم أمهرة الحدود مع السودان مساء الاثنين طلبا للجوء، حسب تقرير سوداني عن حركة اللاجئين. وذكر التقرير الرسمي الذي يصدر بصورة يومية أن “3 آلاف فرد عبروا الحدود الإثيوبية إلى قرية تايا بمحلية باسندة”وأضاف التقرير أن اللاجئين الإثيوبيين ينتمون إلى قبيلة الكومنت التي تسكن المناطق الريفية القريبة من مدينة غوندار بمنطقة أمهرة. وأشار التقريروفق صحيفة الانتباهة إلى أن توافد اللاجئين “ما زال مستمرا” وتقع محلية باسندة بولاية القضارف شرق السودان، داخل منطقة الفشقة الزراعية التي يدعي كل من السودان وإثيوبيا أحقيته بها وأعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها نوفمبر الماضي. تسبب النزاع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بتدهور العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة وتبادل الجانبان الاتهامات بممارسة أعمال عنف وانتهاك حرمة أراض في المنطقة. هذا فضلا عن الخلاف بين أديس ابابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل. تحاذي منطقة أمهرة إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا عسكريا بين الحكومة المركزية و”جبهة تحرير شعب تيغراي” منذ الرابع منذ نوفمبر الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ هجوم على الإقليم بد أن اتهم الجبهة بشن هجوم على معسكرات للجيش الفدرالي. وتسببت الحرب الإثيوبية بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5,2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

الخرطوم ( كوش نيوز)