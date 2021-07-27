محاكمة فورية بالسجن ومصادرة مواتر غير مقننة





قضت محكمة القسم الأوسط امدرمان على (4)متهمين بالنهب والخطف بالسجن ومصادرة عدد(2)موتر بدون لوحات في نفس اليوم الذي تم فيه ضبطهم متلبسين بالجرائم المنسوبة إليهم .كما قضت محكمة جنايات الحلفايا أيضا بمصادرة مواتر غير مرخصة وبالغرامة والسجن في تهم مشابهة . وجاءت هذه الأحكام تنفيذا للمرسوم الولائي المؤقت رقم (19)للعام2021 الخاص بتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة البيضاء بالولاية و المرسوم المؤقت رقم (20)لسنة 2021م والخاص بالدراجات النارية غير المقننة والتي لا تحمل لوحات . وتتضمن هذه المراسيم عقوبات على من يخالفها بالسجن والغرامة ومصادرة الدراجة النارية المخالفة. وقال العميد شرطة. محمد سعيد مدير شرطة محلية ام درمان وفق المكتب الصحفي للشرطة بأن مثل هذه المحاكمات الفورية تساهم بشكل كبير في ردع المتفلتين وحفظ الأمن واستتباب المجتمع وأضاف نحن نأمل بأن تحذو المحاكم بكل محليات الخرطوم هذا المنحى حتى يأمن المواطن في الطريق العام وفي منزله.

الخرطوم ( كوش نيوز)