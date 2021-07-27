وزير المالية: مباحثات جارية لعودة بنك الصادرات والواردات الأفريقي للعمل في السودان





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ،جبريل إبراهيم أن المباحثات جارية مع بنك الصادرات والواردات الأفريقي لعودة عمل البنك في السودان و والوصول إلى إتفاق وتفاهم حول كيفية معالجة الديون والمتأخرات التي على السودان لدى البنك وذلك في إطار الإنفتاح والاتجاه إلى تحسين العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل الحكومة على تعزيزها وتطويرها في الفترة الحالية.

وإلتقى دكتور جبريل بوفد بنك الصادرات والواردات الأفريقي برئاسة بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك والوفد المرافق له بمكتبه اليوم.

وبعث البنك وفد مقدمة فني لمناقشة الجوانب الفنية والمالية لعودة عمل البنك داخل السودان وإلتقى الوفد بالفنيين في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاقتصادي وبنك السودان المركزي تعزيزاً للدعم الفني من المؤسسات الدولية وذلك تمهيداً لعودة السودان للمنظومة المالية الدولية.

وكان بنك الصادرات والواردات الأفريقي قد أعلن سابقاً عن موافقته على تقديم مبلغ 700 مليون دولار للسودان وذلك من خلال مؤتمر باريس الذي انعقد سابقاً ، وسيخصص التمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات في السودان.

باج نيوز