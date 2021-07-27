(115) مليون يورو منحة ألمانية لمناطق الهشاشة في السودان





وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على إتفاقية اطارية للتعاون بين السودان وألمانيا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من مجالات التنمية .

ووقّع عن حكومة السودان د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومن الجانب الألماني عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور استيفن اوساد مدير ادارة خطة مارشال لافريقيا .

وأكد د.جبريل على أهمية هذا الاتفاق و اعتبره بداية لعمل كبير بين الدولتين ، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يشمل عدد من مجالات التنمية من خلال التدريب التقني والطاقة المتجددة ودعم برنامج ثمرات .

ووصف وزير المالية هذا التعاون التنموي المشترك بالمهم جدا خاصة بعد الانقطاع الذي دام لمدة ثلاثين عاما ، موضحا أن هذا الاتفاق لدعم كافة الولايات السودانية خاصة المتأثرة بالحروب والنزاعات .

باج نيوز