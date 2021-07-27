اقتصاد وأعمال
(115) مليون يورو منحة ألمانية لمناطق الهشاشة في السودان
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على إتفاقية اطارية للتعاون بين السودان وألمانيا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من مجالات التنمية .
ووقّع عن حكومة السودان د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومن الجانب الألماني عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور استيفن اوساد مدير ادارة خطة مارشال لافريقيا .
وأكد د.جبريل على أهمية هذا الاتفاق و اعتبره بداية لعمل كبير بين الدولتين ، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يشمل عدد من مجالات التنمية من خلال التدريب التقني والطاقة المتجددة ودعم برنامج ثمرات .
ووصف وزير المالية هذا التعاون التنموي المشترك بالمهم جدا خاصة بعد الانقطاع الذي دام لمدة ثلاثين عاما ، موضحا أن هذا الاتفاق لدعم كافة الولايات السودانية خاصة المتأثرة بالحروب والنزاعات .
باج نيوز