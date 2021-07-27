إجتماع فريق العمل الخاص بإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية





اشاد السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين بسكرتارية منظمة التجارة العالمية والفريق العامل من قسم الإنضمام لجهودهم الكبيرة المبذولة في عملية سير إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال الإجتماع الخامس لفريق العمل الخاص بإنضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية افتراضيا الاثنين بقاعة الإجتماعات بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. حيث بدأ الإجتماع بلقاء السيد الوزير بالسيد كاستورو ناقاي رئيس فريق العمل حيث تواصل الإجتماع مع بقية الدول الأعضاء. شارك السودان بفريق تفاوض برئاسة السيد وزير التجارة والتموين المفاوض القومي وبمشاركة السيد السفير عثمان أبو فاطمة من سفارة السودان بجنيف و بمعاونة السيدة فاطمة أحمد إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة المكلف لشئون منظمة التجارة العالمية حيث ضم الفريق ممثلين لجميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بعملية تحديث وثائق الإنضمام. وناقش الإجتماع الوثائق المحدثة التي قدمها السودان خلال الفترة (فبراير – يونيو 2021) والخاصة بالإنضمام في مجال السياسات المالية والنقدية، السياسات التجارية ذات الصلة بالتجارة في السلع والخدمات، السياسات الجمركية، إضافة للمسائل القانونية والتشريعات والمعايير الخاصة بالتجارة في السلع بالإضافة الى ما يتعلق بنظام الحكم والبيئة والدعم الزراعي والإستثمار. ووجدت الوثائق وفق ( سونا) قبولا واستحسان من جميع الدول الأعضاء المشاركة والمجموعات كالمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية والذين أكدوا إهتمامهم بإنضمام السودان وسعيهم لتقديم الدعم للسودان في مسيرة الإنضمام. وخلال المفاوضات قدمت بعض الدول والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية أسئلة في جميع مجالات المستندات المقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكيه التي قدمت العديد من الأسئلة. قام السودان بالرد و الإجابة على جميع الأسئلة التي وردت في الإجتماع كما ان هنالك بعض الأسئلة التي سوف ترسل لاحقا كتابة عبر سكرتارية منظمة التجارة العالمية بجنيف الى السودان. تم الإتفاق أن ترسل الدول أسئلتها كتابة خلال فترة أقصاها 23 أغسطس الحالي ليتم الرد عليها من السودان وإرجاعها الى تلك الدول حتى يتم الإستعداد المبكر والتحضير للجولة القادمة. في نهاية الإجتماع شكر السيد الوزير جميع الدول والمجموعات التي شاركت في المفاوضات على تعاونها بدعم السودان وتقديم المساعدات الفنية له وكذلك قدم شكره للسيد/ كاستيرو ناقاي على فترة رئاسته لفريق عمل السودان والتي إنتهت بنهاية فترة عمله بالسفارة اليابانيه بسويسرا بنهاية هذا الشهر كما شكره على حسن تعاون بلده اليابان ودعمها للسودان خلال الفترة السابقة مطالبا باستمرار الدعم. وتقدم السيد علي جدو بالشكر لسعادة السفير عثمان أبو فاطمة والسيدة مي عجيمي السكرتير الأول بالسفارة علي تحقيق قيام هذا الإجتماع بالتنسيق الممتاز، أيضا اشاد الوزير بفريق التفاوض السوداني على الجهود التي بذلوها في تحديث الوثائق ومشاركتهم في الرد على الأسئلة والإستفسارات الواردة من الدول الأعضاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)