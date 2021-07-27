حمدوك يلتقي برئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير





التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعد ظهر الثلاثاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير د. بنديكت أوراما، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين. وبحث اللقاء، وفق صحيفة السوداني أوجه التعاون بين السودان والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في إطار التحول الاقتصادي وانفتاح السودان على العالم. يُذكر أن لقاءات رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ستتواصل مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي.

الخرطوم ( كوش نيوز)