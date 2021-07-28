خبير يدعو الحكومة لإغاثة مواطني منطقة الفاو المتأثرة بالسيول والأمطار





استهجن د.عاصم مختار الخبير في العلاقات الدولية عدم تفاعل الأجهزة الحكومية حيال أزمة السيول والأمطار التي اجتاحت مدينة الفاو بولاية القضارف مؤكدا ضرورة وقوف الحكومة إلى جانب مواطنيها وتخفيف وطأة الكارثة عليهم.

وقال مختار في تصريح صحفي ان الأمطار والسيول ألحقت أضرارا كبيرة بمساكن وممتلكات المواطنين الذين باتوا في العراء، داعياً إلى ضرورة التحرك لإغاثة مواطني منطقة الفاو، مؤكدا أهمية استنفار الجهد الرسمي والشعبي لمساعدة المتضررين من هذه الأزمة.

وقال عاصم مختار ان حكومة الفترة الانتقالية كانت نتاجا لإرادة الشعب في التغيير، لذلك ينبغي عليها أن تكون في صف المواطن الذي ضحى بأبنائه من أجل الحرية والسلام والعدالة.

ودعا الخبير في العلاقات الدولية الحكومة الولائية والاتحادية للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المتضررين، مؤكدا أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الحالات لخبراتها ومقدرتها في تخفيف معاناة المواطنين وتقديم العون لهم.

صحيفة الجريدة