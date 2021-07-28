ضوابط مرتقبة لتنظيم التجارة الداخلية





تستعد إدارة التجارة الداخلية، بوزارة التجارة والتموين، لإصدار ضوابط ولوائح التجارة الداخلية.

وأشار مدير الادارة الفاتح عبدالله يوسف، لـ(السوداني) لغياب الضوابط واللوائح عن الاسواق، موضحا ان الوزارة حاليا تعد في اللوائح الخاصة بالتجارة، تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ اللائحة (٥) من قانون حماية المستهلك لضبط الأسعار ومراجعة وضع الديباجات على السلع بالاسواق والمحال التجارية، واضاف : اللجان الفنية للأسعار اوشكت على الفراغ من أعمالها في تحديد الأسعار التأشيرية للسلع الأساسية المستهدفة، مشددا على استمرار حملات مراقبة الاسواق وضبط الاسعار والتفتيش الدوري، لافتا الى ان اغسطس المقبل سيشهد اعلان الأسعار التأشيرية لـ(سلة) المواطن الضرورية، وتطبيق ضوابط ولوائح التجارة الداخلية، من اجل ضبط وتنظيم الأسواق، مؤكدا استمرار حملات التفتيش الدوري ومراجعة الديباجات في الاسواق والمحال التجارية لانه أمر ” مهم جداً”، مشيرا الى ان الخطوة التالية تنفيذ هذه الحملات بولايات البلاد المختلفة.

يذكر ان تحديد أسعار تأشيرية للسلع، يستهدف (١٠) سلع أبرزها السكر، الزيت، الشاي الدقيق، العدس، الأرز، الصلصة، لبن البدرة.

الخرطوم : إبتهاج متوكل

صحيفة السوداني