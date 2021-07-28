إغلاق عدد كبير من المخابز بسبب الغاز والعمالة





يشكو عدد من أصحاب المخابز من حدوث شح في الغاز والعمالة مما انعكس سلبا بتزايد الاصطفاف واغلاق عدد من المخابز أبوابها.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالرحيم بابكر لـ(السوداني) إن أزمة الخبز مستمرة باستمرار ازمة الغاز، وقال ان هنالك وفرة في الدقيق وشحا في العمال والذين سافر معظمهم لقضاء عطلة العيد بالولايات ولم يحضروا للخرطوم حتى الآن بسبب مشاكل التشغيل ما تسبب في عودة الصفوف مرة اخرى في المخابز التي تعمل حاليا .

واشار صاحب مخبز بامدرمان لـ(السوداني) الى استمرار ازمة الخبز و الغاز والذي ارتفع سعره للضعف، ما ادى الى زيادة صفوف المخابز واغلاق بعضها .

وقال صاحب مخبز بامدرمان السر علي في لـ(السوداني) إن أزمة الخبز لاتزال تراوح مكانها بسبب عدم وفرة الغاز، لافتا الى ان توزيع الدقيق للمخابز تم (40%) وهنالك خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة صناعة الخبز، وقال ان بيئة العمل اصبحت غير مناسبة للعمال وغير مجدية بسبب التوقف المتكرر للمخبز لاسباب معلومة ومتكررة ٫ مشيرا الى ان المخابز تعمل حسب وفرة الغاز ٫لافتا الى ان معظم المخابز تعمل مرتين في الأسبوع .

وشكا صاحب مخبز بالخرطوم مامون عثمان من حدوث ارتفاع كبير في اسعار الزيوت حيث بلغ سعر الجركانة (15,200) جنيه وكرتونة الخميرة (16) الف جنيه ما اضطر اصحاب المخابز للتوقف خوفا من الخسارة وتآكل رأس المال .

ورهن صاحب مخبز بشرق النيل آدم الدومة حل ازمة الخبز بوفرة مواد التشغيل والسيطرة على الأسعار، مشيرا الى استمرار اغلاق المخابز بالعاصمة خاصة المناطق الطرفية إما بسبب نفاد كميات الدقيق أو الغاز أو قطوعات الكهرباء، وقال ان معظم المخابز لا تستطيع شراء الوقود بعد تحرير السعر.

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني