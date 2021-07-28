حضور وتفاعل.. نجوم الفن على خشبات مسارح الخرطوم في العيد





حالة من الكساد أصابت خشبات مسارح الخرطوم منذ أمد بعيد بسبب الإجراءات الاحترازية بشأن فايروس الكورونا الشيء الذي ادى الى غياب نجوم الغناء عن معانقة جماهيرهم التي ظلت في حالة من الشغف والترقب، وبعد السماح من قبل السلطات الصحية والتي اشترطت العودة بالالتزام بالإجراءات كان من المؤمل عودة عدد من المطربين للمسارح خلال عيد الفطر المبارك بسبب تصاعد الأحداث واستشهاد شابين في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة في التاسع والعشرين من رمضان الفائت ادت إلى إلغاء العديد من الحفلات الجماهيرية التي اعلن عنها ومن بينها حفل افتتاح منتزه المقرن العائلي الذي تم الاعتذار عنه من قبل الإدارة المنظمة للحفل والفنانين المشاركين بالافتتاح.

غناء تحت المطر

هطلت الأمطار أثناء الحفل الاخير للفنان محمد الأمين بنادي الضباط والذي نظمته شركة البروف رابع ايام عيد الاضحى المبارك ولم يتوقف محمد الأمين من اداء الاغنيات رغم هطول الأمطار بكثافة و تفاعل الجمهور مع أداء محبه في ليلة استثنائية تجلى فيها الموسيقار محمد الأمين ورغم ارتفاع قيمة التذاكر التي بلغت 1300-3000 إلا ان جمهور محمد الأمين سجل حضورا كبيرا ضاقت به جنبات نادي الضباط.

جمهور فرفور يحتمي بالكراسي

وتتوالى ليالي البروف طيلة أيام عيد الاضحى المبارك، إذ عانق الفنان جمال مصطفى المعروف بفرفور الملقب ايضا بالملك محبيه أمسية السبت الماضي على ذات الخشبة التي تغنى عليها الموسيقار محمد الأمين، ومنذ وقت مبكر بدأت الجماهير في الحضور وحجز أماكنهم واكتظ المكان بمحبي الملك الذين رفضوا المغادرة بعد هطول الأمطار في ليلة تشبه سابقتها واحتموا بالكراسي وهم يرددون مع فرفور أعماله المحبوبة لديهم.

حسين قديم وجديد

وعانق الفنان الشاب حسين الصادق جمهوره من خلال مهرجان افتتاح منتزه المقرن العائلي ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، وشهد الحفل حضورا كبيرا من محبي حسين الذي أعلن عن الحفل من خلال صفحته الرسمية واعدا محبيه بتقديم العديد من الأعمال، وردد عبر الحفل عددا من الأعمال المسموعة والجديدة وسط تفاعل جماهيره التي ظلت في حالة من الترقب للقاء الدكتور منذ وقت طويل.

الخرطوم: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني