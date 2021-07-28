هيئة الأبحاث الجيولوجية تدشن (17) عربة حقلية وإدارية جديدة





دشن وزير المعادن محمد بشير عبدالله والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد سعيد الدفعة الأولى من أسطول العربات الإدارية الجديدة الخاصة بهيئة الأبحاث الجيولوجية والتي يبلغ مجملها (17 ) عربة. وقال الوزير خلال تدشينه أسطول العربات الجديدة اليوم بحسب سونا إن الوزارة تعمل بصورة دؤوبة لتطوير وتحسين وترقية بيئة العمل للعاملين بالوزارة وأذرعها المختلفة وجعلها جاذبة مؤكدا السعي الجاد لإنهاء معاناة العاملين . من جهته قال مدير عام الهيئة للأبحاث الجيولوجية د. محمد سعيد زين العابدين إن الوقت للعمل بعد أن توفرت العربات الحقلية والإدارية بالهيئة واعدا في الوقت ذاته بزيادة عدد المأموريات الاستكشافيه للخامات المعدنية في مختلف بقاع السودان وجاهزية كادره البشري من الجيولوجيين والفنيين والإداريين لتلك المأموريات.

الخرطوم (كوش نيوز)