البرهان يقدّم تهاني عيد الأضحى لضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة





قدّم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئاسة جهاز المخابرات العامة الأربعاء، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة.

وأثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في كلمة ألقاها خلال الزيارة على الأدوار المتعاظمة التي يضطلع بها الجهاز، في حفظ الأمن والاستقرار، باعتباره ،احد اهم أجهزة الدولة الداعمة للبناء الوطني وممسكات الوحدة الوطنية.

وشدّد البرهان على كفاءة واحترافية ومصداقية منسوبي جهاز المخابرات، مشيرًا إلى أنّ ما يتعرّض له الجهاز يعدّ حملة ممنهجة تهدف لتدمير السودان.

وأمن رئيس مجلس السيادة على أهمية وحدة الأجهزة الأمنية والقوات النظامية بما يحقق وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه ومواطنيه

وفي السياق، أعلن جمال عبد المجيد جاهزية جهاز المخابرات العامة واستعداده التام لاداء مهامه الوطنية والمهنية للحفاظ على الأمن الوطني ودعم الفترة الانتقالية مجدّدًا عهد القوات الأمنية والتزامها التام بأداء واجبها مع المنظومة الأمنية بكلّ تجرّدٍ ونكران للذات.

ويعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ، لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز