السودان.. انخفاض بلاغات المال العام والطمأنينة العامة والآداب العامة والتزييف والتزوير





أعلنت السلطات في السودان عن أنّ عدد الجرائم المبلّغ عنها في العام 2020، بلغت 791363 بلاغًا.

والأربعاء، أجاز قطاع الحكم والإدارة في اجتماعه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر ، التقرير الجنائي السنوي لسنة 2020م السمات العامة.

وأفادت إعلام مجلس الوزراء،أنّ التقرير كشف عن انخفاض الجرائم التي تشمل بلاغات المال العام، الطمأنينة العامة، الآداب العامة المتعلّقة بالأديان، التزييف والتزوير.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في بلاغات النفس والجسم – القوانين المتعلقة بالموظف العام والبلاغات ضد الدولة والقوات النظامية.

وأجاز القطاع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن 2020م، والذي هدف إلى رفع مستوى التعاون والتفاهم في العديد من النواحي الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، وغيرها وتنسيق المواقف السياسية بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالحها في المحافل الدولية.

باج نيوز