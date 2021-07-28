نائب محافظ بنك السودان ينال اعجاب رواد فيسبوك بعد أن قال لناشط: والله لو أنت عنقالي كما تزعم، فيجب تغيير تعريف المفردة دي، لأننا نحن العنقالة





أثار فاروق محمد كمبريسي نائب محافظ بنك السودان المركزي الذي تم تعيينه حديثاً إعجاب رواد التواصل الإجتماعي عندما تداخل بالرد على “هادي ود البورت” أحد أبرز النشطاء على فيسبوك في مجال الإقتصاد. وكتب فاروق كمبريسي، نائب المحافظ الجديد رداً على منشور للناشط هادي ود البورت حيث قال بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز ( السيد الهادي، والله لو أنت عنقالي كما تزعم، فيجب تغيير تعريف المفردة دي، لأننا نحن العنقالة الجد مقارنةً بوعيك وعلمك ونصحك وإرشادك الثر والكثيف، صفحتك تصلح كمرجع مجاني يعج بالسهل الممتنع لكل قيادات القطاع الاقتصادي، ويكفيك شهادة الناس فيك والجميع يتمنى أن يكون لك شأن كبير للغاية في البلد دي وإن طال السفر، بالطبع أنت أمل كبير لنا ومنتظرين إسهاماتك ودعمك لنا، وسأتواصل معك بالطبع ونتشرف بذلك، وقبل ساعتين كنت بتكلم مع صديق عزيز وعن سيرتك العطرة والمواضيع الهامة والمتجددة التي تطرح. وواصل تثقيفنا وتنبهينا لأهم المسائل التي يمكن وبوجودك أن نجد لها معالجات تصب في مصلحة الشعب المعطاء. شكراً من القلب يا السيد/ الهادي بورتسودان). نص منشور هادي ود البورت الذي علق عليه نائب محافظ بنك السودان. (رغم إنو كمبريسي نائب محافظ بنك السودان الجديد صاحب منهج علمي ما عنقالي زينا .. ونتمنى ما تخذلو الخدمة المدنية المهببة لكن نحن بالمتابعة عايزين منو أول خطوة نطمن أنو الصرافات شغالة بشكل سليم نحن ما قادرين ندعم أي صرافة لأنو ما عندنا ثقة فيهم ولا عندنا ثقة في تفتيش الصرافات الخاص ببنك الســودان لانو :- – الصرافات بتدي اسعار بعيدة جداً حاليا عن البنوك في البلدان الشغالة فيها مثلا اليوم في واحد نزل ليهو سعر الريال القطري بي 114 من صرافة الوطنية بينما هو في البنوك 123 وزي صرافة الخواجة البتدي الأسترليني بي 540 جنيه وهو في البنك بي 616 يعني الصرافات دي بتشتري وتبيع بفرقة بين 10% و 15% دي وللا المخدرات ما بتدخل زيهم … واليدلل ليك أنهم ناس شغالين لف ودوران .. الصرافات نفسها بتجاري الســوق الأسود لما السـعر يرتفع عن السعر التاشيري … – كمان بشيلو الخصم 03% لما المستفيد في السودان يطلب قروشو دولار رغم أنو شايلين عمولة من الراسل على التحول – ولازم يكون في وسيلة أختبارية أنو أي إشعار طالع من اي صرافة في الخليج أو أوربا سواء أن كان من تطبيق أو من فرعهم يكون مسجل ومعروف لدى بنك الســودان – كمان الحســابات البنكية في السودان البجرى منها التحويل لحسابات المستفيدين لازم يتم التأكد منها أنها حسابات رسمية للصرافات .. بعضهم يستلم منك في الخليج وعادي يحول ليك من بنكك شخصي وللا خاص بمورد وللا تاجر عملة – الأهم السعي الجاد لتطبيع أنظمتها مع بنك فيصل وبنك الخرطوم يعني الحوالة تنزل خلال ساعات .. معظمها عندها تعاملات مع بنوك تانية لكن فيصل والخرطوم ما بيدوهم وش وعندهم اسباب تجارية لما تقعد معاهم بتعرفها وممكن تصلوا فيها لتفاهمات …. توسيع نوافذ الوسترن أي بنك بياخد رخصة وسترن ياخد حافز .. وابتكار وسائل لدى المراسلين في السودان وخاصة بنك الخرطوم أنو القروش تتودع في الحسابات بطلب من المستلم طالما المستلم بنفس الأسم ونفس رقم التلفون المسجل في البنك … دي خطوات ساهلة مبدئيا حا تحل مشاكل الدول كل الدول غير السعودية لحدي ما تسعوا في حلحلة مشاكل التحويل المصرفي ).

الخرطوم (كوش نيوز)