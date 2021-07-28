شرطة ولاية الخرطوم تواصل حملة مكافحة الظواهر الإجرامية





واصلت شرطة ولاية الخرطوم حملاتها لمنع ومحاربة الظواهر الإجرامية السالبة حيث أسفرت حملات الخطة التفصيلية لمنع وإكتشاف الجريمة بمحلية امبدة عن ضبط عدد (23) متهما وقد دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (99/78/77/69) جنائي /والمادة– 100/68) إجراءات بأقسام شرطة المحلية بالإضافة لضبط عدد (4) دراجات نارية بدون لوحات دون بشأنها بلاغات بقسم أمبده جنوب وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فان مباحث رئاسة شرطة المحلية تمكنت من إسترداد مسروقات البلاغ رقم (5574) المادة (174) جنائي والذي أفاد الشاكي فيه بسرقته عدد (4) أجهزة اتصال بأنواع مختلفة ومروحة حائط بقيمة (1/200/000) جنيه وذلك من منزله ومن خلال البحث تم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات التي وضعت معروضات في البلاغ كما تمكنت مباحث رئاسة شرطة المحلية من ضبط متهم وبحوزته ركشة وذلك بسوق قندهار وبموجب ذلك إتخذت إجراءات قانونية بشأنها بالرقم (897) تحت المادة (100/68) وذلك بقسم شرطة دار السلام ووضعت معروضات في البلاغ . وتحركت حملة صباحية كبري من قسم شرطة الازهري بقيادة ضابط وتحت إشراف رئيس القسم إستهدفت معتادي إستلام المال المسروق بمنطقه الصناعات 35 وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد 10متهمين وعدد 2دراجة نارية بدون لوحات وقطعة سلاح (مسدس ) وبها خزنة تحتوي علي عدد 11طلق ناري وبموجب ذلك تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد 100/68 إجراءات جنائية بالإضافة لاتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 26 أسلحة وذخيرة . وفي إطار تنشيط العمل المنعي بدائرة إختصاص قسم شرطة برئ نفذت القوة المناوبة بالقسم بقيادة ضابط حملات منعية أسفرت عن ضبط عدد 6 ركشات بدون لوحات وضبط عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات بالإضافة لضبط عدد 2متهم في حالة سكر وبحوزتهم سيخ مسروق يخص أصحاب احدي البنايات بطول 6 متر كذلك تم ضبط متهم يحمل سكين جوار برج الإتصالات وبموجب ذلك تم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بموجب المراسيم المؤقتة 19و20 وبلاغ تحت المادة 78 من القانون الجنائي والمادة100/68 إجراءات .

الخرطوم ( كوش نيوز)