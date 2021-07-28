البرهان: لدينا كامل الثقة في رئيس الوزراء وكل أجهزة الدولة على قلب رجل واحد





أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات العامة يرافقه عضوا مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، ضمن معايدته للمنظومة الأمنية بالتهنئة بعيد الاضحي المبارك، على أهمية جهاز المخابرات العامة في حماية الأمن والاستقرار بالبلاد خلال الفترة الانتقالية، وانه من أجهزة الدولة الاساسية وركائز البناء الوطني وممسكات الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه يمثل العصب المغذي لأجهزة الدولة لإعانتها على أداء دورها على أكمل وجه. وأشار البرهان وفق صحيفة السوداني إلى أن مهمة الجهاز كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأوضح أن وحدة وقوة الأجهزة الأمنية هي التي حفظت البلاد من الانهيار الشامل. وقال: “نحن كحكومة في الفترة الانتقالية بنعمل مع بعض ولدينا كامل الثقة في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكل أجهزة الدولة على قلب رجل واحد”. وأضاف أن هنالك تحديات كبيرة تواجه أجهزة الدولة تتمثل في إجازة الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. واضاف البرهان إن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود والالتفاف حول الوطن، داعياً لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والسياسية والشخصية الضيقة، كما دعا لجمع الصف الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الامان. وأكد البرهان أن المرحلة تستوجب تعاون الجميع، وقال إن الحكومة الانتقالية متماسكة وذات رأي موحد برغم الهجمة المقصودة، وأضاف أن جهاز المخابرات عصب وروح كل المنظومة الأمنية، وزاد: (إذا فقدنا الجهاز حنمشي عميانين ومظلمين وحنقع في أقرب حفرة قدامنا).

الخرطوم ( كوش نيوز)