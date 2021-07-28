بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 29 يوليو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 29 يوليو 2021 م، وجاء السعر 443.82420 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 الذي بلغ 443.81430 جنيه، بحسب رصد كوش نيوز، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)