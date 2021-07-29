الإعلامية نضال الأحمدية تثير الجدل: «ما في حجاب بالقرآن!»





حالة من الجدل الواسع أثارتها الإعلامية نضال الأحمدية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها حول الحجاب في القرآن، وذلك أثناء استضافتها في برنامج «سؤال محرج»، مع الإعلامي الكبير طوني خليفة. وتحدثت بجرأة عن رأيها في بعض الفنانات على الساحة حالياً.

وأثناء الحلقة، طرح طوني خليفة، سؤالًا عليها بسبب الحجاب، بعد اعتراضها على ارتداءه قائلًا: «ليه ما تدعى بأن الله يطعمني نعمة إني ألبس الحجاب؟»، لترد عليه: «لا يوجد بالقرآن في حجاب، بفهم قدك وقد مائة شيخ، الله لا يقدر ألبس الحجاب، وبطلب من الله ألا ارتديه».

المصري لايت