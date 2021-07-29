البرهان يقدم التهانى للحركات الموقعة على السلام ومنسوبى وزارة الدفاع





قدم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحضور عضو المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشى ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، بوزارة الدفاع اليوم، التهاني والتبريكات لقادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان ومنسوبى وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في سياق كلمة قصيرة بهذه المناسبة، أن جزءً من حركات الكفاح المسلح أصبح ضمن المنظومة العسكرية للدولة، كما أصبحت حركات الكفاح المسلح جزءً أصيلا من مكونات الفترة الإنتقالية بعد توقيع إتفاق السلام والذي بموجبه اصبح الجميع مسؤولا عن حماية البلاد والحفاظ على أمنها وإستقرارها . وبشأن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، أعلن رئيس مجلس السيادة أنها تسير بصورة طيبة . وأشاد البرهان بحسب (سونا)، بالدور الذى تضطلع به وزارة الدفاع في رسم السياسات الدفاعية ومستوى التنسيق بينها والأجهزة الأخرى المسؤولة عن إرساء الأمن والإستقرار بالبلاد. وقال سيادته أن هناك تصورا عاما قد تم وضعه لتحسين أوضاع أفراد القوات المسلحة.

الخرطوم (كوش نيوز)