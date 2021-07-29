وزيرة الخارجية تصل البلاد بعد زيارة ناجحة للبحرين





وصلت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، ظهر اليوم الخميس عائدة إلى البلاد، بعد أن إختتمت زيارة ناجحة إلى مملكة البحرين، التقت خلالها بحسب (سونا)، جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، وولي عهده سمو الشيخ سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيسة مجلس النواب وعددا من المسؤولين بالبحرين. وقد عبّرت المباحثات الثنائية عن عمق الوشائج وقوة العلاقات بين البلدين، وهذا ما تؤكده الاستجابة السريعة لجلالة الملك وولي عهده بإرسال طائرة خاصة لنقل المعدات الطبية المتمثلة في أجهزة توليد الأوكسجين للقطاع الطبي بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)