تفاصيل أطول تفويج مركبات بالسودان





تنهى الادارة العامة للمرور مساء اليوم اطول عملية تفويج مركبات فى تاريخ السودان استمرت لـ(١٤) يوما منذ انطلاقها قبيل العيد واستمرت عملية التفويج حتى اليوم بسبب الامطار والسيول التى ضربت عدد من اقاليم السودان واصابت الطرق القومية مما جعل شرطة المرور تقوم بتفويج المركبات لسلامة الركاب. وقالت مصادر مرورية بحسب صحيفة الانتباهة انه خلال هذه الفترة دلفت الى الخرطوم اعداد ضخمة من المركبات والمواطنين القادمين الى العاصمة عقب انقضاء عطلة عيد الاضحى ورجحت مصادر بان تعود العاصمة للاكتظاظ المرورى خلال الايام القادمة.

الخرطوم (كوش نيوز)