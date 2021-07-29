بلاغ في بريد الحكومة كلها.. فضيحة مطار الخرطوم





بالامس كنت في إستقبال عزيز علينا بمطار الخرطوم هبطت طائرته عند الساعة الحادية عشر ليلاً بالضبط عبر الخطوط القطرية وكنا نحن في الخارج ننتظر لحظة خروجه ولكن خرج من الصالة بالضبط عند الساعة الثانية صباحاً راودنا بعض القلق من طول الانتظار ولقد كانت المفاجاة بأن سبب التأخير ان شنط الركاب فتحت واتكسرت وسرقت كل المحتويات وضاعت علي المغتربين تحويشة العمر والغربة وليتها وقفت علي ذلك بل مارس بعض أفراد أمن مطار الخرطوم اسوا الاساليب مع الركاب في البلاغات وإرتفعت اصوات الهتر والمشاكل وتحول صالة الوصول الي قعدة قهوة نسوان الحلة بين الامن والركاب وعند بوابة الصالة الالاف المنتظرين يفترشون الارض نيام من الارهاق وطول الانتظار ماكان للقائمين علي امر المطار بتوفير مقاعد كنب للانتظار …

وبالجانب الاخر من الصالة هنالك كمية من المواسير المكسرة والمياه مختلطة بالصرف الصحي علي جنبات الصالة بصورة مقرفه …

رأيتُ بعيني طأطأت روؤس بعض الاجانب يهمهمون من هول المنظر وبشاعة الاستقبال وسرقة حقائبهم….

إن كانت الاجهزة والحكومة تكرس جهدها للقبض علي عصابه في منطقة غرب الحارات مثلاً فمطار الخرطوم أصبح عصابة للسرقه والاجرام وهو الاولي بحفظ واجهة السودان المكلوم ومحطة لتنفيذ كل المخططات فيجب ان إن تدفع بقوة امنية مهنية محترمة …

إن كان للحكومة ذرة وطنية عليها ان تقيل كل طاقم المطار لانهم غير جديرون بهذا المكان ….

يا ترا من يحقق في هذا الامر البشع

عليه تحول مطار الخرطوم الي (مقبرة الخرطوم )

عائشة الماجدي