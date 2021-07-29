بنك السودان المركزي يعلن نتائج المزاد الثامن للنقد الأجنبي





أعلن بنك السودان المركزي مشاركة (24) بنك في المزاد الثامن للنقد الأجنبي.

و كشف المركزي في بيان اطلع عليه “باج نيوز” ، الخميس ، عن أن إجمالي الطلبات المستلمة قُدرت ب (30.06) مليون دولار مبيناً أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت (50) مليون دولار تم تخصيص (17.39) مليون دولار منها لعدد (68) طلباً مستوفياً لشروط المزاد.

و حدد المزاد أعلى سعر صرف تم التنفيذ به (440) جنيه مقابل الدولار الواحد بينما بلغ أدنى سعر صرف تم التنفيذ به (422) جنيه مقابل الدولار الواحد .

و قال البيان إن انتظام مزادات النقد الأجنبي ساهم في تقليل فجوة سعر الصرف و هو انعكس إيجاباً في زيادة الموارد الذاتية للمصارف ، مبينا أن إجمالي مشتريات المصارف بلغ (244.3) مليون دولار خلال الفترة من 8 يوليو إلى 28 يوليو/2021م (الفترة مابين المزاد السابع والثامن) ، فيما بلغت مبيعات المصارف (172.1) مليون دولار خلال ذات الفترة.

و أشار إلى تحقيق المصارف لفوائض بلغت (72.2) مليون دولار الأمر الذي عكسته نتيجة المزاد الثامن _ على حد تعبير البيان ، و أعلن البنك إنطلاق فعاليات المزاد التاسع في الثامن من أغسطس المقبل بقيمة (50) مليون دولار .

باج نيوز