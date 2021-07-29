القبض على فنان كويتي شهير بتهمة جلب المخدرات





ألقت الشرطة الكويتية، القبض على فنان شهير بتهمة جلب المخدرات من خارج البلاد.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن النيابة العامة في الكويت، قررت حبس الممثل الكويتي “ع.ك” 21 يوما، بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.ولم تذكر وسائل الإعلام الكويتية، أي تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية، أو اسم الممثل الشهير بالكامل.

وجاء قرار النيابة بعد توقيف المتهم، والذي اعترف خلال التحقيقات، أنه “أصبح مدمنا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية”، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، كشفت نقلا عن مصادر مطلعة، أن المخدرات وراء 65 في المئة من الجرائم التي تقع في البلد الخليجي.

وفي حديثها للصحيفة، حذرت مصادر مسؤولة من تزايد معدلات العنف والجريمة في الكويت بسبب تعاطي المخدرات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن 65 في المئة من الجرائم التي تقع داخل الكويت مرتبطة بتعاطي أو بيع أو ترويج المخدرات.

سبوتنيك