وزيرا الداخلية والمالية يؤمنان على أهمية دعم مشروع السجل المدني





التقى الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية بمكتبه الخميس دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والإقتصاد الوطني بحضور الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة حقوقي شرف الدين بشير عثمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني واللواء شرطة حقوقي أمير أحمد حسن مدير الإدارة العامة للسجل المدني. وبحسب المكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء أمن على أهمية تقديم الدعم اللازم لمشروع السجل المدني باعتباره المشروع الإستراتيجى للدولة والمناط به توفير قاعدة بيانات تتم من خلالها مشروعات البلاد لدعم إقتصادها. فيما جدد وزير المالية التزام وزارته بتوفير كافة معينات المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات التي ترتكز عليها الدولة في وضع سياساتها الإقتصادية من أجل تنمية مستدامة.

الخرطوم ( كوش نيوز)