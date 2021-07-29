الامم المتحدة تنشر جرداً لاثار السيول التي ضربت بعض ولايات السودان





نشر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوشا) تقريرا له يوم 27 يوليو 2021 حول الفيضانات التي ضربت بعض ولايات السودان خلال الفترة السابقة حيث ابانت ان سيولا ضربت عدد من الولايات السودانية وأثرت على آلاف السودانيين. وقالت اوشا انه بتاريخ 20 – 24 يوليو 2021 ضربت السيول معسكرات النازحين بولاية جنوب درافور حيث أثرت على أكثر من 1630 منزلا في كل من معسكرات كلما وعطاش والسريف وسكلي . كما اوضح التقرير تضرر مصادر المياه في معسكر كلما للنازحين فضلا عن تضرر 17 مدرسة بالمنطقة، وابان ان هذه الفيضانات احدثت مخاطرعالية جراء تلوث في البيئة بسبب تلف العديد من مراحيض المنازل و اشار الى ان معسكر كلما للنازحين يستضيف أكثر من 128000 نازح، مضيفا ان تقييما مشتركا بين الوكالات المعنية سيتم في جميع المعسكرات المتأثرة من الفيضانات. وذكر التقرير(بخسب سونا ) ان منطقة ريفي الدلتا بولاية كسلا الذي يعيش فيه نحو 134700 شخص شهد هطول امطار غزيرة وفيضانات يوم 24 يوليو، وان وضع 35000 من السكان يعد فوق مستوى الازمة وان مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية موجودان على الأرض لتقييم تأثير الفيضانات والتحقق منها. واورد التقرير ان ولاية النيل الأبيض بمحلية ام رمتة ايضا تعرضت لفيضانات ولكن لم ترد أي تقارير عن أضرار لحقت بالمنازل اوالبنىالتحتية وان هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بتضرر بعض الاراضي الزراعية. وأثرت السيول في 22 يوليو على أكثر من 43 منزلا في محلية المتمة بولاية نهر النيل ووفقا للتقارير الواردة حيث دمرت 13 منزلا وفصلين دراسيين.

الخرطوم (كوض نيوز)