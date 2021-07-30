أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021م





صحيفة الوطن:

بنك السودان يحظر عدد من الشركات المصرفية

اعلان سياسي بين الحلو وعبد الواحد يقر علمانية الدولة

النائب الأول يلتقي وكيلة الأمين العام للامم المتحدة

حمدوك يبحث الوضع الأمني في شرق دارفور

صحيفة السودانيٰ:

المجلس الأعلى للسلام يرفض فكرة منبر الشرق

د. حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

إجازة ميثاق تأسيس مجلس دول البحر الأحمر والخليج

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع منسوب النيل الأزرق بجميع المحطات

حمدوك يهاتف رئيسي يوغندا وتنزانيا

تفاصيل الإعلان السياسي بين الحركة الشعبية جناح (الحلو) وجيش تحرير السُّودان قيادة عبد الواحد نور

أحكام بمصادرة الدراجات النارية بدون لوحات مع الغرامة

سفير خادم الحرمين الشريفين يكرم النابغة لدن ويتكفل بدراستها حتى الجامعة

صحيفة النيل الدولية:

رئيس مجلس السيادة يتراس إجتماع المجلس الأعلى للسلام

سفينتان امريكيتان تحملان (87) الف طن قمح تفرغان حمولتيهما ببورتسودان

بنك السودان: 244 مليون دولار جملة مشتريات المصارف خلال 20 يوم

السودان وامريكا يناقشان المتطلبات الامريكية الخاصة بفتح وتحرير التجارة

إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغراما من الذهب

الدفاع المدني يُدعو السودانيين للحذر من ارتفاع مناسيب الأنهار بعد غرق طالب وطالبة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة يتراس إجتماع المجلس الأعلى للسلام

رئيس مجلس السيادة يلتقى وفد اللجنة المشتركة لإصلاح قوى الحرية والتغيير

البرهان يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناءالسلام

البرهان يقدم التهانى للحركات الموقعة على اتفاق السلام ومنسوبي وزارةالدفاع

حمدوك يطمئن على استقرار الوضع الأمني في ولاية شرق دارفور

دقلو يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

وزيرا الداخلية والمالية يؤمنان على أهمية دعم مشروع السجل المدني

انعقاد الاجتماع الأول للتحضير لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب

مريم الصادق تلتقي وزيرة الثقافة بمملكة البحرين

الري تؤكد على التعاون مع الشركاء للحفاظ على المورد المائي

قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء يشيد بانخفاض معدلات الجريمة

رئيسة برنامج المعونة الأمريكية تزورالسودان بداية الاسبوع

550 مليون متر مكعب إيراد النيل الأزرق بمحطة الديم

والي نهر النيل تطالب بتغيير فعلي على مستوى الأداء الحكومي

إتفاقية لتأهيل محطة توليد سنار للكهرباء

السودان وامريكا يناقشان المتطلبات الامريكية الخاصة بفتح وتحرير التجارة

نمر يبحث الوضع الأمني بسوق الفاشر الجنوبي

قرارات حاسمة لتحديد أوزان وأسعار الخبز بالدامر

ضبط سبعة عشر سبيكة من الذهب بنقطة تفتيش كبري المتمة

الكنين يسلم مشاريع إنتاجية ممولة من بنك الإدخار للمواطنين

لقاء تفاكري بين الإتحاد وأمن الملاعب وشرطة العمليات مع الإعلام

سمنار لتوفير تمويل السكن لمحدودي الدخل و الفئات الضعيفة

البنك المركزي يعلن عن تخصيص17.39مليون دولار في المزاد الثامن للنقدالأجنبي

والى غرب دارفور يلتقي قيادات الإدارةالأهلية ويدعو لإنجاح الموسم الزراعي

بنسبةنجاح 63.2 % إعلان نتيجة شهادة الاساس بولاية شرق دارفور