أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021م
صحيفة الوطن:
بنك السودان يحظر عدد من الشركات المصرفية
اعلان سياسي بين الحلو وعبد الواحد يقر علمانية الدولة
النائب الأول يلتقي وكيلة الأمين العام للامم المتحدة
حمدوك يبحث الوضع الأمني في شرق دارفور
صحيفة السودانيٰ:
المجلس الأعلى للسلام يرفض فكرة منبر الشرق
د. حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا
إجازة ميثاق تأسيس مجلس دول البحر الأحمر والخليج
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع منسوب النيل الأزرق بجميع المحطات
حمدوك يهاتف رئيسي يوغندا وتنزانيا
تفاصيل الإعلان السياسي بين الحركة الشعبية جناح (الحلو) وجيش تحرير السُّودان قيادة عبد الواحد نور
أحكام بمصادرة الدراجات النارية بدون لوحات مع الغرامة
سفير خادم الحرمين الشريفين يكرم النابغة لدن ويتكفل بدراستها حتى الجامعة
صحيفة النيل الدولية:
رئيس مجلس السيادة يتراس إجتماع المجلس الأعلى للسلام
سفينتان امريكيتان تحملان (87) الف طن قمح تفرغان حمولتيهما ببورتسودان
بنك السودان: 244 مليون دولار جملة مشتريات المصارف خلال 20 يوم
السودان وامريكا يناقشان المتطلبات الامريكية الخاصة بفتح وتحرير التجارة
إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغراما من الذهب
الدفاع المدني يُدعو السودانيين للحذر من ارتفاع مناسيب الأنهار بعد غرق طالب وطالبة
وكالة السودان للأنباء “سونا”
رئيس مجلس السيادة يتراس إجتماع المجلس الأعلى للسلام
رئيس مجلس السيادة يلتقى وفد اللجنة المشتركة لإصلاح قوى الحرية والتغيير
البرهان يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناءالسلام
البرهان يقدم التهانى للحركات الموقعة على اتفاق السلام ومنسوبي وزارةالدفاع
حمدوك يطمئن على استقرار الوضع الأمني في ولاية شرق دارفور
دقلو يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
وزيرا الداخلية والمالية يؤمنان على أهمية دعم مشروع السجل المدني
انعقاد الاجتماع الأول للتحضير لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب
مريم الصادق تلتقي وزيرة الثقافة بمملكة البحرين
الري تؤكد على التعاون مع الشركاء للحفاظ على المورد المائي
قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء يشيد بانخفاض معدلات الجريمة
رئيسة برنامج المعونة الأمريكية تزورالسودان بداية الاسبوع
550 مليون متر مكعب إيراد النيل الأزرق بمحطة الديم
والي نهر النيل تطالب بتغيير فعلي على مستوى الأداء الحكومي
إتفاقية لتأهيل محطة توليد سنار للكهرباء
السودان وامريكا يناقشان المتطلبات الامريكية الخاصة بفتح وتحرير التجارة
نمر يبحث الوضع الأمني بسوق الفاشر الجنوبي
قرارات حاسمة لتحديد أوزان وأسعار الخبز بالدامر
ضبط سبعة عشر سبيكة من الذهب بنقطة تفتيش كبري المتمة
الكنين يسلم مشاريع إنتاجية ممولة من بنك الإدخار للمواطنين
لقاء تفاكري بين الإتحاد وأمن الملاعب وشرطة العمليات مع الإعلام
سمنار لتوفير تمويل السكن لمحدودي الدخل و الفئات الضعيفة
البنك المركزي يعلن عن تخصيص17.39مليون دولار في المزاد الثامن للنقدالأجنبي
والى غرب دارفور يلتقي قيادات الإدارةالأهلية ويدعو لإنجاح الموسم الزراعي
بنسبةنجاح 63.2 % إعلان نتيجة شهادة الاساس بولاية شرق دارفور