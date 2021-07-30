عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 30 يوليو 2021
السوداني
المجلس الأعلى للسلام يرفض فكرة”منبر الشرق”
وصول”48″ ألف طن من القمح الأمريكي للبلاد
ضبط أكثر من”38″ كيلو ذهب مهرّب بنهر النيل
حظر حسابات”189″ شركة لم تلتزم بتوريد حصائل الصادر
“الموانئ” تشتري”4″ قاطرات إرشاد بـ”9″ ملايين يورو
الانتباهة
تحقيق لـ”الانتباهة”: ترحيل”الدمّ” بالمواصلات في الولاية الشمالية
فريق دوليّ يوصي بنبش المقابر الجماعية عبر لجنة دولية
اتّفاق بين الحلو وعبد الواحد يطالب بإصلاح المنظومة العسكرية
حمدوك: الوضع الاقتصادي الخانق يتطلّب دعمًا وتعويضات عاجلة للمواطنين
مجمع الفقه: ختان الإناث”السني” ليس جريمة
الجريدة
البرهان: تشكيل التشريعي من أحزاب الحكومة يفقده قيمته
اعتصام أهالي الحماداب والشجرة بالمدرّعات يدخل أسبوعه الثالث
الحلو وعبد الواحد يوقّعان على إعلان سياسي بكاودا
ارتفاع معدلات منسوب النيل الأزرق والدفاع المدني يحذّر المواطنين
الشعبي يحذّر من سقوط المرحلة الانتقالية
بنك السودان: انتظام مزادات النقد الأجنبي يقلّل فجوة سعر الصرف