حمدوك يتلقى رسالة من آسياس أفورقي





تلقى رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري آسياس أفورقي.

جاء ذلك خلال استقبال حمدوك مستشار رئيس جمهورية إريتريا للشؤون السياسية ؛ يماني قبراب، و وزير الخارجية الإريتري ؛ عثمان صالح مساء أمس “الخميس”.

و تناولت الرسالة العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين و تطور الأوضاع بالإقليم و بالأخص في إثيوبيا ، فيما شكر حمدوك الوفد الإريتري، مؤكداً على التزام السودان و الإيقاد ببذل كافة الجهود التي تؤدي للاستقرار الإقليمي ، و بما يدعم أجندة السلام بالمنطقة.

و كان حمدوك قد أجرى سلسلة من الاتصالات ، مع عدد من رؤساء دول الإيقاد و القادة الأفارقة حول الأوضاع بإثيوبيا و ضرورة حشد الدعم الإفريقي و دعم الإيقاد بغرض التوصل لحلول سلمية و سياسية بإثيوبيا.

باج نيوز