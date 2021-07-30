استقبال مساعدات طبية من البحرين





عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية السودانية في العاصمة البحرينية المنامة.

استقبل السودان، طائرة مساعدات بحرينية تحمل 10 أجهزة لتوليد غاز الأوكسجين للمستشفيات، مقدّمة هديةً من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في استقبال الطائرة وكيلة وزارة الصحة الإتحادية المكلفة يسرى محمد عثمان، وأروى عمر مدير الصحة العالمية المكلف.

وأعربت وكيلة وزارة الصحة يسرى محمد عثمان عن شكرها لوزيرة الخارجية وسعيها إلى استقطاب الدعم من الدول الصديقة والعمل على دعم وزارة الصحة للتصديّ لجائحة كورونا.

وعبّرت عن شكرها وتقديرها لصاحب الجلالة ملك البحرين في دعمه السخي لحكومة السودان.

وأضافت” هذه المساعدات سوف تغطي حاجة كبرى وتساهم في تقوية موقف وزارة الصحة للقضاء على انتشار الوباء وتساهم في سد فجوة الأوكسجين بمراكز العزل لمرضى كورونا”.

وحتى، الجمعة، وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى”37138″، فيما تعافى”30867″، وتوفي”2776″.

باج نيوز