حظر حسابات”189″ شركة لم تلتزم بتوريد حصائل الصادر





فرض بنك السودان المركزي حظرًا مصرفيًا شاملاً على عدد 189 شركة، لم تلتزم بتوريد حصائل الصادر.

وأرجعت الغرفة القومية للمصدرين، أسباب حظر العديد من شركات الصادر لمشكلات تكدّس البضائع وتأخر عمليات الشحن في الميناء.

وقال الأمين العام للغرفة محمد سليمان في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة، الجمعة، إنّ تأخر الشحن وتكدّس البضائع تسببا في عدم انسياب الصادر وتعسّر المصدرين.

وشدّد على أنّ كل المصدرين الحقيقيين الذين وردت أسماء شركاتهم في قائمة الحظر سيوفقون أوضاعهم في”أقرب وقتٍ ممكن”، لأنّ لديهم أسبابًا منطقية أدّت إلى تأخيرهم في إدخال الحصائل للبلاد.

وأشار إلى أنّ قائمة الحظر التي أصدرها المركزي”لا تشبه” القائمة التي خرجت من قبل وزارة التجارة والتموين، لأنّ الأسماء الواردة بها”مهرّبون” وليسوا مصدرين.

باج نيوز