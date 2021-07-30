إثيوبيا: السودان ومصر لا يريدان الاعتراف بأنّ الملء الثاني لسد النهضة لم يضرهما





في حين حذر السودان من فيضان وشيك للنيل الأزرق، كما أكدت مصر أن منسوب بحيرة السد العالي سيرتفع قريبًا.

اتّهمت إثيوبيا مصر والسودان بعدم الاعتراف بأن ملء سد النهضة لم يضرهما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي بحسب وكالة الجزيرة، الجمعة، إنّ مصر والسودان لا يريدان الاعتراف بأن الملء الثاني لسدّ النهضة لم يضرهما.

وأوضح مفتي أنّ ّالتعبئة تمت بالكمية المطلوبة بأكثر من 13 مليار متر مكعب.

واعتبر المتحدث أن قول مصر والسودان إن التعبئة اقتصرت على أربعة مليارات متر مكعب هي محاولة لعدم الاعتراف بنجاح إثيوبيا في التعبئة الثانية.

والخميس، حذّرت وزارة الريّ والموارد المائية السودانية من فيضان النيل الأزرق في السودان بعد ارتفاع منسوب المياه الواردة إليه.

باج نيوز