(الموانئ) تشتري (4) قاطرات إرشاد بـ (٩) ملايين يورو





أعلن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، كابتن اونور محمد آدم سلطان، عن توقيع الهيئة عقداً مع شركة دامن الهولندية على شراء عدد (4) قاطرات إرشاد جديدة منها (2) لنش حمولة 16 طنا، و(2) طق حمولة 28 طنا، بكلفة إجمالية تصل 9 ملايين يورو .

وقال اونور إن الطقات الجديدة ستكون إضافة حقيقية للأسطول البحري الذي تمتلكه الهيئة من قاطرات الإرشاد. وأوضح هذه القاطرات ستسهم في تسريع العمليات البحرية وحركة البواخر، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تأتي باهتمام من رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والمالية وتنفيذا لخطة المصفوفة التي وضعتها الحكومة لتطوير الموانئ السودانية خلال الفترة القادمة.

هذا وجرت مراسم التوقيع بقاعة الموانئ حيث وقع عن هيئة الموانئ المدير العام كابتن اونور محمد آدم فيما وقع عن الجانب الهولندي مستر Hugo Doorenbos المدير الاقليمي لشركة دامن الهولندية العالمية بافريقيا والسودان وبحضور الجهات الفنية والقانونية بالهيئة .

السوداني