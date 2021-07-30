وفد من مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية يصل البلاد





استقبل مدير الادارة العامة للادلة الجنائية ،اللواء حيدر محمد سيد أحمد، وفد مكتب التحقيقات الفدرالية الامريكية الذي يزور البلاد.

وتلقى الوفد شرحاً عن العمل الفني بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والدور الكبير الذي تضطلع به الإدارة في مجال العمل الجنائي بالسودان.

وبحث اللقاء الذي جرى بحضور ممثلين لسفارة الولايات المتحدة بالخرطوم سبل تطوير التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة السودانية ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية .

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