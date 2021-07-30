اقتصاد وأعمال
(المركزي) يخصص (17) مليون دولار لشراء السلع
خصص بنك السودان المركزي مبلغ 17.39 مليون دولار لشراء السلع لعدد 68 طلباً مستوفياً لشروط المزاد الثامن الذي نظمه البنك المركزي امس، بمشاركة نحو 24 بنكاً .
وكان المركزي قد خصص للمزاد مبلغ 50 مليون دولار .
وبلغت الطلبات المقبولة 73، وإجمالي الطلبات المستلمة 30.06 مليون دولار. وذكر البنك المركزي أن (الفترة مابين المزاد السابع والثامن) بلغت خلالها مبيعات المصارف 172.1 مليون دولار ، وبالتالي حققت المصارف فوائض بلغت 72.2 مليون دولار الأمر الذي عكسته نتيجة المزاد الثامن .
السوداني