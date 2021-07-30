حمدوك يطمئن على استقرار الوضع الأمني في ولاية شرق دارفور





إطمأن رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك على استقرار الوضع الأمني في ولاية شرق دارفور.

جاء ذلك لدى لقائه ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء والي شرق دارفور د. محمد عيسى عليو.

واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على جهود اللجنة المكلفة من قبل حكومة الولاية والتى تعمل بفاعلية على معالجة وحل المشكلات بين المزارعين، وبين المزارعين والرُعاة.

وأوضح والي شرق دافور أن العلاقة بين حكومة الولاية والمكونات السياسية بالولاية متطورة بشكل إيجابي، مبيناً أن حكومته تعمل مع تلك المكونات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

وأكد د. محمد عيسى عليو أن الولاية حصلت على دعم من الحكومة الاتحادية لاستكمال مشروع الطاقة الشمسية في مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور بطاقة تبلغ (5) ميقاواط بجانب استكمال العمل في مطار الضعين وعمل ردميات للطريق بين الضعين وأبوكارنكا.

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