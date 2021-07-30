والي الجزيرة يقف على إعادة تأهيل محطة مياه مدني





وقف الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة، صباح اليوم علي سير العمل في صيانة وإعادة تأهيل محطة مياه مدني بحضور المهندس عبدالله السماني، مدير عام وزارة التخطيط العمراني

و إستمع الوالي لتنوير من المهندس رشا خضر، المدير التنفيذي لمياه محلية مدني الكبري، التي أوضحت أن أعمال الصيانة تشمل الطلمبات الرئيسية للمحطة إلي جانب أعمال الردميات؛ وذلك لمقابلة زيادة مناسيب مياه النيل الأزرق. وأعلنت ايضا عن توفير 271 برميل من مادة (الباك) المستخدمة في تنقية المياه بكلفة 64 مليون جنيه

من جانبه وجه والي الجزيرة بزيادة التنسيق بين إدارة المياه والهيئة القومية للكهرباء لتقليل القطوعات لضمان إستقرار الإمداد المائي.

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