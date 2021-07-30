النائب العام السوداني: تمّ نقل رفات بعض الجثث إلى الإمارات لإجراء فحص”دي إن إي”





يؤكّد النائب العام السوداني أنّ هناك تعاونًا كبيرًا بين المحكمة الجنائية والسودان، وأنّ نقل بعض الجثث للإمارات لفحص”دي إنّ إي”.

كشف النائب العام في السودان، مبارك محمود، عن أنّه تمّ اكتشاف 3 مقابر يرّجح أنّها لضباط”28 رمضان” الذين أعدمهم البشير عام 1990.

وقال مبارك محمود في تصريحاتٍ أوردتها قناة العربية، الجمعة، إنّه تمّ نقل رفات بعض الجثث إلى الإمارات لإجراء فحص”دي إن إي” DNA هناك بسبب توفر التقنيات والإمكانيات.

وأوضح محمود أنّ هناك تعاونًا كبيرًا بين المحكمة الجنائية والسودان، وهناك فريق مشترك يعمل على تداول البيانات وتقييمها

وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان، الخميس، العثور على مقبرة جماعية يرجّح أنّها تعود لضباط أعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عام 1990.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ، لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز