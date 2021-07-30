آمنه المكي تؤكد متابعة مشروعات الخيار المحلي





-شددت والي نهر النيل دكتورة آمنة أحمد محمد أحمد المكي علي متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي بمحلية البحيرة مشيرةً إلى ان قضية المناصير ضمنت في مسار الشمال في اتفاق جوبا. وقالت خلال مخاطبتها امس الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المتأثرين وذلك برئاسة محلية البحيرة بالطوينة بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الولاية ومدير عام شرطة ولاية نهر النيل اللواء الطاهر على محمد البلولة أن قضية المتأثرين وجدت إهمال كبير من الحكومات السابقة عن قصد لتهجير المتضررين إبان العهد البائد وأضافت أن حكومة الثورة لن تسير على نهج الفاسدين والمجرمين. وفي هذا المنحى أوضحت سيادتها أن حكومتها أولت محلية البحيرة اهتماما أكبر وبنظرة استثنائية باعتبارها تفتقر لادني الخدمات الضرورية،معلنةعن توفير حكومتها لكل المدخلات الزراعية للعروة الشتوية لمشروعات الخيار المحلي من تقاوي وجازولين واسمدة مبينةً أنها أنفقت ما يقارب ٧٠٠ مليون لعمليات التطهير وإكمال البنيات التحتية للمشروعات. وأوضحت آمنة المكي أنها وجهت بعمل دراسة لكهربة هذه المشروعات سوى بالطاقة الشمسية او ربطها بالشبكه القومية مبينةً ان هذه الخدمات ابسط الحقوق للمواطن . وفي جانب التعليم قالت أن حكومتها أعلنت مجانية التعليم بالكامل في كل أنحاء الولاية داعيةً شباب المحلية بالتعاون لتنفيذ المشروعات التي صادقت على تنفيذها حكومة الولاية. وتعهدت آمنة بإكمال الهيكل الوظيفي لادارات محلية البحيرة حتى تطلع بدورها في خدمة المواطن،فيما وجهت وزارة الصحة بعمل دراسة لإنشاء مستشفى تعليمي بمحلية البحيرة مشيرةً إلى ان الحكومة تعمل على تقديم الخدمات وفق الأسس العلمية. وقطعت امنه مواصلة جهود واهتمام الولاية ومتابعتها للمشروعات الممولة من المركز لاستكمال مشروعات التنمية بقرى السهيب والمنصورة والمرحلة الثانية للكهرباء والشروع في المرحلة الثالثة بجانب خدمات المياه والصرف الصحى بابوحراز والعمل على استكمال المرحلة الثالثة اضافة للمشروعات الزراعية ام سرح وام طنديدبة ومساكن ابو رميلة وطريق البحيرة ابوحمد والبحيرة كريمة ونوهت الى اهمية تفعيل وتنشيط الجمعيات التعاونية بالمناطق والقرى ودعت آمنه المكى الى تتضافر الجهود والتعاون التام وتكامل الادوار لتنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بالمحلية. هذا وقد تفقدت المكى مستشفيات الكاب والمنصورة ووقفت على مستوى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والمشاكل التى تواجه إدارة مستشفى الكاب بمحلية البحيرة.

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