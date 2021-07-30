طالبت بالتحوّطات..لجنة الفيضان: إيراد النيل الأزرق يتجاوز 590 مليون متر مكّعب





منسوب الفيضان وصل إلى 610 مليون متر مكعب.

كشفت لجنة الفيضان في السودان عن أنّ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية تجاوز، الجمعة، 590 مليون متر مكعب

وأفادت اللجنة بحسب تعميم صحفي، الجمعة، أن معدّل التصرّفات خلف سديّ الروصيروص وسنار، بلغ أكثر من 500 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أنّ الخرطوم سجّلت 15.44 متر، وهو أقلّ بـ40 سم عن العام الماضي وأقلّ بمتر و 6 سم من منسوب الفيضان الأعلى 16.50 متر

وتجاوز إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الاثيوبية 230 مليون متر مكعب وإيراده خلف خزان خشم القربة بلغ 240 مليون متر مكعب.

وسجل المنسوب بمدينة عطبرة اليوم 14.92 متر أقلّ بـ 26 سم من منسوب التحسّب للفيضان 15.18 متر .

باج نيوز