لقاء بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية و وفد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي





بحث السودان و الولايات المتحدة الامريكية سبل و مجالات التعاون في حقل الأدلة الجنائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الإدارة العامة الأدلة الجنائية في السودان مع وفد مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (FBI) اليوم “الجمعة” ، حيث

استقبل حيدر محمد ؛ مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، ديب شوميكر ؛ الملحق القانوني الإقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي و جيم تونجان ؛ نائب الملحق القانوني الإقليمي يرافقهما ياسر عبدالرحمن ؛ مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي و معاوية الصديق محمد و أسماء محمد أحمد آدم ؛ ممثلة مكتب الأمن الإقليمي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان و بحضور مدراء دوائر الإدارة العامة للأدلة الجنائية .

و استمع الوفد إلى شرح عن العمل الفني بالإدارة العامة للأدلة الجنائية و الدور الذي تضطلع به في مجال العمل الجنائي بالسودان.

كما بحث اللقاء أيضاً سبل تطوير التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي و الشرطة السودانية ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

باج نيوز