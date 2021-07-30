حكومة وسط دارفور تطلق مبادرة شعبية لتأهيل طريق الانقاذ الغربي





عقدت حكومة ولاية وسط دارفور اجتماعا مفتوحا ضم مختلف شرائح المجتمع بوسط دارفور للتفاكر حول المبادرة الشعبية التي اطلقتها حكومة الولاية لتأهيل طريق الانقاذ الغربي محور نرتتي زالنجي بعد تعثر الحكومة الاتحادية عن تنفيذ ماتبقى من الطريق ،حيث تداول اللقاء التحديات المالية والفنية وآلية استقطاب الدعم المالي عبر الجهد الشعبي وشركاء التنمية من مختلف المنظمات الوطنية والأجنبية للبدء في اجراء عمليات الصيانة والردميات لتسهيل حركة نقل البضائع باعتباره طريقا قوميا وقاريا يخدم ولايات غرب السودان وتشاد وبعض الدول الأفريقية.

وأشاد الدكتور أديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور بالمقترحات التي قدمها مجتمع وسط دارفور بما يعكس روح التعاون المشترك بين الجهد الرسمي والشعبي لتحقيق أهداف الحكومة الانتقالية.

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