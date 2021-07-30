الشمالية تضع الترتيبات اللازمة لفصل الخريف





شددت والي الولاية الشمالية، بروفسير آمال محمد عز الدين، على ضرورة مضاعفة العمل ورفع الاستعداد لمقابلة الفيضانات وموسم الخريف ورفع الحوجة اللازمة

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية. وأكدت الوالي أن موسم الأمطار والفيضانات يحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية، وشحذ الهمم واستنفار الجميع، ووضع الاستعدادات الكاملة لمقابلة الزيادات المتوقعة في معدلات الأمطار ومناسيب النيل. وأوضح مقرر اللجنة العقيد شرطة عيد البلولة، مدير الدفاع المدني بالولاية، أن الاجتماع ناقش جاهزية المحليات ووزارة الصحة، والتنمية الاجتماعية بالولاية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، ومفوضية العون الإنساني، لمواجهة آثار الخريف والفيضانات وموقف المعينات من الآليات والخيش والخيام، وناشد البلولة المواطنين أخذ الحيطة اللازمة لدرء آثار الفيضان وحماية الجسور.

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