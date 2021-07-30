ظهور تماسيح وافاعي سامة في النيل ..والشرطة تحظر حركة المراكب والمواعين النهرية





أطلق اللواء شرطة / عثمان العطا مدير دائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم تحذيراته للمواطنين بعدم الاقتراب من النيل والسباحة فيه ذلك لوصول النيل لمرحلة الفيضان بسبب إرتفاع مناسيب النيل الأزرق وخطورة ذلك الأمر عليهم وخصوصا بعد ظهور بعض التماسيح المتوحشة والثعابين القاتلة مما يعرض حياتهم للخطر والموت في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) حذر من تحرك المواعين النهرية والقوارب علي مياه النيل وكل من يخالف هذه الأوامر والتعليمات ستتخذ في مواجهته إجراءات قانونية صارمة .

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