النيل الأزرق يقترب من منسوب الفيضان .. الدفاع المدني: الوضع تحت السيطرة





أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية، أنّ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية تجاوز أمس (590) مليون متر مكعب ليقترب من إيراد منسوب الفيضان المُقدّر بنحو (610) ملايين متر مكعب، وبلغ معدل التصرفات خلف سدي الروصيرص وسنار أكثر من (500) مليون متر مكعب. في وقت قال المُتحدِّث الإعلامي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم، إنه وبالرغم من الارتفاع التدريجي في مناسيب النيل بصورة مُتسارعة، إلا أنّ الوضع مُطمئنٌ للغاية، وطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشريط النيلي وعن مجاري السيول وتجمُّعات المياه.

وقالت لجنة الفيضان في بيانٍ أمس، إنّ الخرطوم سجّلت 15.44 متر أي أقل بـ40 سم من العام الماضي وأقل بمتر و6 سم من منسوب الفيضان 16.50 متر.

وتجاوز إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراده خلف خزان خشم القربة 240 مليون متر مكعب، فيما سجل المنسوب بمدينة عطبرة 14.92 متر أي أقل بـ26 سم من منسوب التحسب للفيضان والمُقدّر بنحو 15.18 متر.

ودعا البيان، المواطنين في كل القطاعات لأخذ التحوطات اللازمة، وأوضح البيان أن التنبؤات لليوم السبت ستشهد من خلاله جميع القطاعات ارتفاعاً بمتوسط 20 إلى 30 سم.

من جهته، أكد المُتحدِّث الإعلامي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم بحسب (المكتب الصحفي للشرطة)، أن قوات الدفاع المدني على درجة قصوى من الاستعداد للتصدِّي والتدخُّل السريع عند حدوث أي طارئ، مشيراً لانتشار القوات على طول امتداد الشريط النيلي ومتابعة تطوُّرات الموقف لحظة بلحظة حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار، وقال إنّ غرفة المعلومات لم تُسجِّل أيِّ حوادث في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى تدشين 4 ارتكازات نيلية بكل من محليات الخرطوم، بحري وأم درمان.

الخرطوم ــ جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة