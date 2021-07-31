وزير الطاقة : انتهاء برمجة القطوعات





أكد وزير الطاقة والنفط علي عبيد جادين استمرار استقرار الامداد الكهربائي عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى، وجدد جادين تعهداته بانتهاء برمجة القطوعات ابتداء من غد ، و قال جادين في تصريح لـ(الجريدة): هذه الفترة ستشهد استقرارا للتيار الكهربائي، خاصة في فصلي الخريف والشتاء لقلة الاستهلاك في هذين الفصلين في الوقت الذي يزيد فيه الاستهلاك في فترة الصيف بجانب ضعف الماكينات ،واردف التوليد المائي مستقر، ونتفاءل خيرا والأحوال في السليم إلى ان نغادر هذا الفصل في أحسن حال ونستقبل الصيف القادم بوضع أفضل مماكان من الفترة السابقة.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة