الدعم السريع: جاهزون لحراسة الحدود وتأمين الموسم الزراعي





أعلن قائد قوات الدعم السريع قطاع الجنينة، العميد ركن علم الهدي الفحل، جاهزية قوات الدعم السريع لتأمين وحماية الموسم الزراعي.

وقال الفحل في تصريح صحفي، إن المشاركة في حماية الموسم الزراعي تأتي ضمن القوات المشتركة التي شُكِّلت من القوات النظامية الخاصة بحماية الموسم الزراعي. وقطع بجاهزية قوات الدعم السريع للحفاظ على مكتسبات البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية. وأكد يقظة القوات لحراسة وتأمين الحدود ومُحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر ومكافحة جميع أنواع الجريمة العابرة حفاظاً على الأمن القومي.

الجنينة: الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة