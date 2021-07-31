وزير التجارة : استقرارٌ وشيكٌ لأسعار السلع





تَعهّد وزير التجارة والتموين، علي جدو، باستقرارٍ وشيكٍ لأسعار السلع مع بدء المرحلة الثانية لحملة الرقابة على الأسواق.

وقال الوزير لـ”الصيحة” أمس: “موضوع السوق والأسعار سيظل شغلنا الشاغل وسترون النتائج في الأيام القادمة”.

وكشف عن اجتماع قريب للجنة العليا لتقييم الأداء في المرحلة الأولى ومُناقشة تقرير اللجنة الفنية فيما يخص الديباجات والأسعار التأشيرية وبدء تنفيذ المرحلة الثانية للحملة.

وقدّم شُكره لكل الجهات التي سَاهمت في إنجاح المرحلة الأولى للحملة، خاصةً وزير المالية جبريل إبراهيم الذي دعم الحملة بالتصديق بميزانية المرحلة الأولى.

وأكد جدو أنّ الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار أصبحت من أولويات الحكومة الانتقالية، وأضاف “تمّ استيعاب حملات الرقابة ضمن التدخُّلات العاجلة لمجلس الوزراء، وفي المرحلة القادمة ستشمل الحملة، المصانع والمَزَارِع ومخازن المُورِّدين لدراسة سلسلة التوريد”.

الخرطوم ــ جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة