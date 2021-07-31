الأسماء الحقيقية لبعض الفنانين.. بعيداً عن الألقاب





أسباب خفية:

ثمة أسباب خفية جعلت من بعض كبار الفنانين السودانيين لتغيير أسمائهم والاستعاضة عنها بأسماء حركية وتتفاوت تلك الأسباب ما بين فنان وآخر.. حيث نجد بعض الأسر ترفض دخول أبنائها للوسط الغنائي والفني حيث كانت ترى بعض الأسر أن مجتمع الفنانين مجتمع (للصياع) وتنحسر فيه القيم الأخلاقية، وذلك مثل حالة الفنان الراحل سيد خليفة والراحل صلاح بن البادية لذلك لجأوا لتغيير أسمائهم حتى لا تسبب لهم أي إشكالات أسرية.

ضرورات فنية:

وهنالك بعض الأسماء تم تغييرها لضرورات فنية حيث لا يتسق أو يتناسب الاسم مع المفاهيم اللفظية وذلك لضرورات (الاسم الفني) وذلك يتمظهر في حالة الفنان (محمد ميرغني) واسمه الأصلي (ميرغني محمد أبنعوف مجذوب).. وفي هذا المقال أتوقف عند بعض الأسماء الحقيقية لبعض كبار مطربينا:

1/ الفنانة الراحلة (عائشة الفلاتية) اسمها الحقيقي (عائشة موسى أحمد يحي إدريس) ولدت في مدينة كسلا في العام 1905 وتوفيت في العام 1974.

2/ زيدان إبراهيم اسمه الأصلي (محمد إبراهيم زيدان) ولد في شهر أغسطس من العام 1943 بحي العباسية بأمدرمان وتوفي في 24/9/2011.

3/ الفنان أحمد الجابري اسمه الحقيقي (أحمد محمد عبد الله كرمنو) ولد في العام 1934 في قرية الشرفة بالجزيرة وتوفي في العام 1996.

4/ محمد عثمان مصطفى سليمان هو الاسم الحقيقي للفنان الراحل (عثمان مصطفى) الذي ولد بحي الرميلة في العام 1946 وتوفي في السادس من نوفمبر 2020.

5/ الفنان الراحل سيد خليفة اسمه الجقيقي (السيد علي محمد الخليفة الأمين) ولد بقرية الدبيبة في العام 1928 وتوفي في الأردن في العام 2001.

6/ المطرب الكبير(كمال ترباس) اسمه الحقيقي (كمال إبراهيم سليمان ود أحمد) ولد في العام 1948 في مدينة أمدرمان.

7/ الفنان الراحل (حسن عطية) اسمه الحقيقي (حسن محمد عطية علي أبوسن) ولد في العام 1921 بالخرطوم وتوفي في العام 1993.

8/ الفنان الكبير (إبراهيم الكاشف) اسمه الحقيقي (إبراهيم محمد أحمد أبو جبل) ولد في مدينة ود مدني في العام 1915 وتوفي في سبتمبر من العام 1969.

9/ المطربة (منى الخير) اسمها الحقيقي (آمنه عبد الله علي) ولدت في العام 1937 في مدينة الخرطوم وتوفيت في العام 1980.

كتب: سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة