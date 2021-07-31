حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الجزائري الأوضاع بالمنطقة





ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بزيارة الوفد الجزائري للبلاد، وحيّا الجزائر حكومةً وشعباً، مثمناً إهتمام الجزائر بالوضع في السودان والعلاقات الثنائية والإقليمية. وبحث اللقاء (بحسب سونا) تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة من بينها التكامل في مجال الزراعة وتبادل الخبرات، كما تطرق اللقاء لمجموعة من القضايا الإقليمية والحلول الممكنة لها. وتلقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الدعوة لزيارة الجزائر وذلك في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث في عدد من القضايا. وجدد رئيس مجلس الوزراء شكره للحكومة الجزائرية، مؤكداً أن الجزائر دولة سباقة ومبادرة، وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن شكره لحكومة السودان على حرارة الإستقبال و نجاح الزيارة.

الخرطوم(كوش نيوز)